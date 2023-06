Ugl, 'per l'avvio Cigs ex Ilva attesa pubblicazione del decreto'

(ANSA) - TARANTO, 20 GIU - L'incontro di oggi negli uffici della Regione Puglia per l'esame congiunto del trattamento di cassa integrazione straordinaria per 2500 lavoratori dello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto è stato mirato a puntualizzare che i fondi impegnati "saranno di esclusiva competenza ministeriale, pur essendo la Regione Puglia la promotrice del tavolo, per la competenza territoriale". Lo dichiarano il segretario provinciale della Ugl Metalmeccanici Alessandro Dipino e la coordinatrice Industria Concetta Di Ponzio. "Ora - aggiungono - è necessario attendere la pubblicazione del decreto ma i rappresentanti del Ministero hanno ribadito come sia nelle corde del governo, ed in tempi brevi, la formalizzazione di un provvedimento che, con effetto retroattivo, consentirebbe la salvaguardia salariale per i lavoratori appartenenti ad aziende di carattere strategico, con un numero di dipendenti superiore a 1000 unità".

Non conoscendo "i contenuti del provvedimento - continuano - crediamo sia sacrosanto discutere solo dopo aver letto lo stesso, considerando che, ai tanti proclami sinora fatti dal governo non sono seguite mai prese di posizioni nette né tantomeno la voglia di trovare soluzioni radicali". "Acciaierie d'Italia - concludono Dipino e Di Ponzio - ha inviato ai lavoratori destinatari della Cigs una comunicazione nella quale si impone agli stessi di astenersi dal prestare la propria attività lavorativa, senza specificare quale sia lo strumento che sarà adottato per la retribuzione delle giornate". (ANSA).