Riforme:Casellati, il cammino va avanti,con Confapi sintonia

"Il cammino verso la Riforma Costituzionale va avanti. Oggi dall'incontro con Confapi è emersa grande sintonia sugli obiettivi che intendo perseguire insieme al Governo: stabilità che da certezza alla programmazione ed elezione diretta per far scegliere ai cittadini chi guiderà il Paese". Lo scrive su twitter la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati,