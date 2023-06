Riforme: Casellati, con Abi confronto costruttivo

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Il giro d'ascolto si è chiuso con l'Abi che sul tema della Riforma Costituzionale non ha voluto prendere posizione. Il confronto è stato comunque costruttivo.

Si è parlato di semplificazione normativa come leva economica per le imprese". Lo scrive su twitter la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati. (ANSA).