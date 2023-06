Mulè, serve un fisco semplice, non accanirsi sui più deboli

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Per quanto riguarda le tasse nel nostro Paese i cittadini devono fare i conti con centinaia di adempimenti fiscali. Questa è una giungla dove l'errore per i contribuenti è sempre dietro l'angolo e con l'inversione dell'onere della prova a carico dei cittadini siamo molto lontani dall'avere un fisco equo". Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervistato a Omnibus su La7.

Il deputato 'forzista' sottolinea che: "L'evasione fiscale si combatte con un sistema di tassazione semplice che non si accanisce sui piccoli ma andando a stanare i grandi evasori.

Sono queste le cose che vanno fatte - prosegue Mulè - non ha senso fare le pulci a una partita iva perché ha dimenticato di fare un versamento da 12 euro e lo punisci con una sanzione da 240 euro". (ANSA).