Istat,Italia lontana da target europei per servizi infanzia

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Nel 2020-2021, l'Italia è ancora lontana dai target europei per i servizi per la prima infanzia: 27,2% i posti disponibili rispetto ai bambini di 0-2 anni di età, mentre cala la quota di bambini di 5 anni iscritti alle scuole dell'infanzia o al primo anno della scuola primaria. Lo afferma il Rapporto Istat sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), presentato questa mattina. Nel 2022, l'11,5% dei ragazzi tra 18 e 24 anni sono usciti - senza diploma - dal sistema di istruzione e formazione. Nello stesso anno l'Italia è lontana dall'Europa anche per il numero di giovani con un titolo di studio terziario (29,2% tra i 25-34enni).

Stabile la partecipazione alla formazione continua (9,6%), ma su livelli più elevati del periodo pre-pandemico. Poco meno della metà delle persone di 16-74 ha competenze digitali almeno di base nel 2021. (ANSA).