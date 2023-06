Istat,Italia avanti su parità,peggiora energia e istituzioni

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Rispetto agli obiettivi definiti dall'Agenda 2030 in 10 anni il nostro paese migliora sulla parità di genere, ma peggiora sull'energia pulita, con un complessivo da fonti rinnovabili al consumo finale lordo di energia (19%) in flessione rispetto al 2020. Lo afferma il Rapporto Istat sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), secondo cui il 42,6% delle misure statistiche è in miglioramento rispetto ai target, il 24,6% stazionario e il 32,8% segnala un peggioramento.

Sull'uguaglianza di genere, dopo il picco della fase pandemica, nel 2022 si riduce il numero di chiamate al numero di pubblica utilità 1522 contro la violenza e lo stalking. In aumento nel 2021 i centri antiviolenza e le case rifugio, con un tasso di 2,39 servizi in totale ogni 100.000 donne di 14 anni e più. La rappresentanza femminile si è ridotta nel Parlamento nazionale scendendo al 33,7% nel 2022 (-1,7), ma cresce nelle amministrazioni regionali e nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa (42,9%; +1,7) e negli organi decisionali (21%; +1,9). A migliorare significativamente sono anche le misure per il goal "Partnership per gli obiettivi", in cui hanno segno positivo tutte quelle che riguardano l'uso dell'ICT, eccetto la percentuale di persone che usano il web per acquistare beni o servizi. Per il goal Pace, giustizia e istituzioni, la percentuale di misure in peggioramento è consistente, a causa dell'aggravarsi delle condizioni di affollamento delle carceri e della soddisfazione verso i servizi pubblici. (ANSA).