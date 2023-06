Istat, sulla sostenibilità aumentano i segnali positivi

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Negli ultimi dieci anni ci sono segnali positivi per l'Italia in fatto di sviluppo sostenibile: il 58,6% delle misure risulta in miglioramento, mentre il 21,3% resta stazionario e il 20,1% segnala un peggioramento. Lo afferma il Rapporto Istat sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), presentato questa mattina. Nei Goal 5 (Parità di genere), 7 (Energia pulita), 8 (Lavoro e crescita economica), 12 (Consumo e produzione responsabile), 16 (Pace, giustizia e istituzioni) e 17 (Partnership per gli obiettivi), tre quarti o più delle misure presentano una variazione positiva, mentre nei Goal 2 (Fame zero), 4 (Istruzione), 11 (Città sostenibili) e 13 (Cambiamento climatico) oltre un terzo degli indicatori peggiora.

Nel complesso, negli ultimi 10 anni, quasi la metà (47,8%) delle 159 misure statistiche analizzate indica una convergenza tra le regioni, il 17,6% è stabile e il 34,6% mostra una divergenza regionale. Il divario territoriale si riduce su digitalizzazione, ricerca e sviluppo. Su energia pulita e città sostenibili, invece, più della metà delle misure considerate è caratterizzato da divergenza tra le regioni, a causa delle distanze sui territori circa la quota di consumi energetici da fonti rinnovabili, per l'intensità energetica dell'industria e per i divari dell'accesso al trasporto pubblico. (ANSA).