Inps, a maggio 34,5 milioni di ore di cig, -36,9% su anno

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - A maggio l'Inps ha autorizzato alle aziende 34,5 milioni di ore di cassa integrazione e fondi di solidarietà con un aumento del 40,8% su aprile e una riduzione del 36,9% sull'anno. E' quanto si legge nell'Osservatorio Inps sulla cassa integrazione secondo il quale nei primi cinque mesi del 2023 sono stati autorizzati 185,72 milioni di ore di cassa nel complesso con una riduzione del 39,1% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Si è registrato un calo sostanzioso soprattutto per le ore autorizzate dai Fondi di solidarietà passate da 75.936.290 nei primi cinque mesi del 2022 a 7.508.812 (-90,11%).nello stesso periodo del 2023. Per la cassa ordinaria, straordinarie e in deroga tra gennaio e maggio si è registrato un calo tendenziale del 22,18%.

Tra gennaio e marzo del 2023 il tiraggio della cassa, ovvero l'effettivo utilizzo delle ore autorizzate, è stato del 19,37% a fronte del 29,47% del 2022 e del 39,71% del 2021. (ANSA).