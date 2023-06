Giubileo: Confcommercio, 'rispettare i tempi dei cantieri'

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Si è svolto oggi un incontro tra l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini e la Giunta di Confcommercio Roma, presieduta dal presidente Pier Andrea Chevallard. L'assessore ha illustrato il cronoprogramma dei principali interventi finanziati con i fondi del Giubileo, dando ampie rassicurazioni in particolare su modalità operative, gestione dei cantieri e cronoprogramma.

I rappresentanti di Confcommercio Roma hanno evidenziato la necessità di rispettare tempi e fasi di cantierizzazione per evitare al massimo ogni possibile ripercussione per le attività commerciali e alberghiere. Sia l'assessore che i rappresentati di Confcommercio hanno riconosciuto l'importanza dei prossimi lavori di riqualificazione in termini di decoro e sicurezza sia per la città, sia per le attività imprenditoriali.

"È stato un incontro molto positivo - commenta l'assessore Segnalini - che sancisce un'interlocuzione utile, costruttiva e operativa. I lavori giubilari si svolgeranno in tempi certi e in particolare in orario notturno, nel solco di una stagione che abbiamo iniziato con la Giunta Gualtieri. L'incontro di oggi è stato molto importante per ascoltare e collaborare con le diverse attività commerciali e alberghiere che sono un motore fondamentale per la città. Ripeteremo a breve l'incontro - assicura Segnalini -, non appena completate le procedure di affidamento delle opere e individuati gli ulteriori dettagli di realizzazione degli interventi".

"Ringraziamo l'Assessore per la sua presenza oggi - ha spiegato il presidente di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard - che indica come la concertazione sia la strada maestra da seguire affinché la cantierizzazioni previste creino meno danni possibili ai commercianti". (ANSA).