Gdf sequestra 1 milione di articoli di falso made in Italy

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Un deposito con un milione di falsi articoli made in Italy è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Torino che ha scoperto una frode da 7 milioni di euro nel Milanese. La merce, importata dall'estremo Oriente, veniva presentata in dogana in imballaggi privi di indicazioni riconducibili a una origine italiana ma le Fiamme gialle hanno constatato che all'interno di ogni articolo venivano poi apposti simboli quali il tricolore per ingannare il cliente finale.

L'operazione, condotta dai "Baschi Verdi" del Gruppo Pronto Impiego Torino e coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ha avuto inizio nei giorni scorsi quando i finanzieri hanno notato, esposti sugli scaffali di alcuni negozi, prodotti per la casa reclamizzati in realtà interamente realizzati in Asia. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'intera filiera distributiva, attraverso l'analisi dei flussi degli approvvigionamenti.

Nel deposito in provincia di Milano la Guardia di finanza ha sequestrato bilance, cassettiere, portafoto, scarpiere, specchiere, lumi ornamentali, orologi da parete e sveglie.

