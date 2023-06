Fisco: verso acconti e saldi Irpef a rate per gli autonomi

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Una periodicità mensile per il versamento degli acconti e dei saldi delle tasse per autonomi e professionisti. Lo prevede un emendamento dei relatori alla delega fiscale. La modifica riguarda le "modalità di versamento dell'Irpef dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale". Si prevede, "mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, senza penalizzazioni per i contribuenti", "una più equa distribuzione" delle tasse "anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto". L'intervento è "senza maggiori oneri pe la finanza pubblica". (ANSA).