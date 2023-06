Fisco: ok adeguamento residenza fiscale a smart working

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Adeguare la residenza fiscale anche alla prestazione lavorativa in smart working. Lo prevede un emendamento riformulato alla delega fiscale approvato in commissione Finanze alla Camera. La delega prevede che si provveda alla "revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia". Questa modifica, riformulata rispetto all'emendamento iniziale a prima firma Toni Ricciardi (Pd), aggiunge anche l'indicazione di un possibile adeguamento relativamente alla modalità di lavoro agile. (ANSA).