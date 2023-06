Fisco: Marattin, sulla delega il governo è in confusione

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Sulla delega fiscale nel governo regna la confusione". Lo dichiara Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva.

"Oggi al primo giorno di votazione in commissione, hanno nell'ordine: 1) presentato un emendamento del relatore sull'abolizione del meccanismo saldo-acconto per gli autonomi, identico a un emendamento dell'opposizione a mia prima firma; 2) hanno dato parere favorevole a un emendamento di Bagnai, tecnicamente sbagliato; 3) hanno presentato un emendamento del governo su una questione iper-settoriale come la tassazione della canapa, rispettabilissima ma che poco ha a che vedere con un provvedimento che dovrebbe introdurre una riforma sistemica ed epocale del fisco. Forse gli conviene fermarsi un attimo e respirare", conclude.