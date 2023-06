Fisco: da governo e relatori un pacchetto di 10 emendamenti

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Un pacchetto di 10 emendamenti alla delega fiscale è stato presentato dal governo e dai relatori e depositato stamattina in commissione Finanze alla Camera. La commissione ha fissato per domani alle 12 il termine per presentare gli emendamenti. La commissione ha iniziato in mattinata l'esame degli emendamenti e tornerà a riunirsi alle 19 per proseguire l'esame. (ANSA).