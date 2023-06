Fincantieri, raggiunto un accordo in ambito di welfare aziendale

(ANSA) - TRIESTE, 20 GIU - Un accordo per l'istituzione di apposite coperture assicurative per invalidità permanente e rischio di non autosufficienza, in linea con il nuovo contratto integrativo, è stato siglato oggi a Roma da Fincantieri e da Fim, Fiom e Uilm a beneficio dei lavoratori del gruppo della cantieristica.

I dipendenti - informa Fincantieri in una nota - avranno inoltre la possibilità, "con oneri a proprio carico e a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato", di integrare le coperture aderendo a pacchetti volontari, disponibili da ottobre. L'accordo si applicherà anche ai dipendenti delle controllate Cetena, Isotta Fraschini Motori e Orizzonte Sistemi Navali.

L'intesa si inserisce all'interno del sistema di welfare aziendale di Fincantieri: "le nuove coperture integrano i più importanti pilastri del welfare quali previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e flexible benefit, rafforzando ulteriormente il range di protezione".

Fincantieri, conclude la nota, sta inoltre proseguendo con la realizzazione di asili nido aziendali. Il primo è stato avviato a settembre scorso all'interno della sede della Divisione navi mercantili di Trieste, mentre è attualmente in fase di ultimazione un secondo nido, costruito nell'ex Albergo operai a Monfalcone, e sarà avviato a ottobre. (ANSA).