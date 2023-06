Fincantieri, navi da crociera finanziate da Sace, serve sostegno

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Non ci dimentichiamo che ogni nave da crociera è finanziata da Sace, che va finanziata. I nostri concorrenti francesi e tedeschi hanno le loro Sace e sono molto agguerrite. Senza supporto finanziario la possibilità per Fincantieri di competere con francesi e tedeschi non c'è". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, all'assemblea di Assarmatori, sottolineando che ciò che "ci permetterà di essere distintivi nei prossimi 10 anni sarà la capacità di innovazione, l'innovazione green" e "l'industria deve prendersi la responsabilità di fornire soluzioni, ma che oggi non ci sono". (ANSA).