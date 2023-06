Federazione Bcc E-R, utile 2022 vola a quota 201 milioni

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GIU - Si è chiuso con una raccolta diretta pari a 16,6 miliardi, in rialzo dello 0,6% sull'anno precedente, impieghi alla clientela pari a 13,5 miliardi con un incremento del 5,6% e un utile netto pari a 201 milioni contro 75,7 milioni del 2021 l'esercizio 2022 delle nove Banche di Credito Cooperativo della regione, riunite nella Federazione Bcc dell'Emilia-Romagna che, ieri, ha tenuto la sua 53/a assemblea.

In miglioramento, viene spiegato in una nota, il rapporto tra deteriorato e impieghi, che a fine 2022 si è attestato al 4% mentre il rapporto tra sofferenze e impieghi si è attestato all'1,3%. Sul territorio emiliano-romagnolo gli istituti aderenti alla Federazione sono presenti in 161 comuni (in 12 dei quali sono l'unica realtà bancaria) con 350 sportelli , 145.026 soci (+3,2% sull'anno precedente) e 2.809 dipendenti (+1,04%).

"Questi numeri suggellano il ruolo della finanza mutualistica e delle banche di comunità a favore dello sviluppo delle economie locali, dell'inclusione, della promozione della stabilità e della concorrenza - osserva il presidente della Federazione Bcc dell'Emilia-Romagna Mauro Fabbretti -: le Banche di Credito Cooperativo non delocalizzano, non estraggono risorse dalle loro comunità per portarle altrove, perché i loro utili restano nei territori dove sono stati prodotti sia per rafforzare il patrimonio, sia per destinare risorse alle realtà locali. Per questo la nostra specificità va difesa in tutte le sedi, a partire da quelle europee. E per questo in situazioni drammatiche, come in occasione della recente alluvione in Romagna, le nostre Bcc hanno subito manifestato grande sostegno alle popolazioni colpite".

All'indomani dell'alluvione che si è abbattuta sull'Emilia-Romagna lo scorso mese i due Gruppi Bancari Cooperativi (Gruppo BCC Iccrea e Gruppo Cassa Centrale, che raccolgono le 9 banche di credito cooperativo presenti su tutto il territorio regionale aderenti alla Federazione), oltre ad avere reso operativa la sospensione delle rate dei mutui per la popolazione e le imprese colpite dal maltempo, hanno stanziato rispettivamente 300 e 200 milioni come primi plafond a sostegno dei territori. (ANSA).