Dl Inps: alla Camera si tiene la discussione generale

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Al via nell'Aula della Camera la discussione generale sul Dl Inps. Il dibattito si concluderà nel pomeriggio. Domattina il governo porrà la fiducia sul testo, che potrebbe prima dover fare un passaggio in commissione per un problema legato alle coperture finanziarie delle norme che contiene. (ANSA).