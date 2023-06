Dl alluvioni: Alleanza Coop, 'rivedere misure di intervento'

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Le risorse allocate ad oggi appaiono ancora inferiori al fabbisogno. Parliamo, infatti, di circa 1,6 mld di euro rispetto agli oltre 2 mld annunciati che sarebbero, comunque, insufficienti rispetto ai danni che hanno interessato famiglie, imprese e infrastrutture dell'area colpita". Lo dice Maurizio Gardini, presidente di Alleanza Cooperative intervenendo, anche a nome dei copresidenti Simone Gamberini e Giovanni Schiavone, in audizione in Commissione Ambiente e territorio della Camera dei Deputati.

Per Alleanza Coop queste le aree prioritarie di intervento: è necessario, definire con esattezza il perimetro dell'area danneggiata, accertandosi che non siano state escluse parti di territorio o di costa; allungare i tempi della moratoria dei mutui. Serve inoltre un esonero contributivo per la filiera agroalimentare. "Quanto agli ammortizzatori sociali per i lavoratori subordinati del settore privato occorre evitare applicazioni paradossali che escludono l'applicazione della misura alle imprese che hanno subito una riduzione dell'attività o ai lavoratori di aziende non colpite dall'alluvione residenti al di fuori dei comuni dell'area alluvionata, ma che non hanno potuto raggiungere il luogo di lavoro per l'interruzione delle strade".

Infine, "sui servizi educativi, socio assistenziali socio sanitari e sanitari le Pa devono prevedere una remunerazione automatica e non rimessa alla discrezionalità della PA perlomeno con riferimento alle spese incomprimibili". (ANSA).