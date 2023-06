Disegni di Leonardo in Usa, Confindustria racconta l'impresa (2)

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GIU - "Le tensioni geopolitiche in atto, l'evoluzione degli equilibri socio-economici, la volontà di consolidare e potenziare la presenza delle imprese italiane all'estero sono alla base del progetto 'Confindustria nel mondo', che - viene evidenziato presentando l'iniziativa a Washington - ha l'obiettivo di estendere la rappresentanza imprenditoriale italiana ben oltre i confini nazionali. Dopo aver aperto le sedi di Kiev e Singapore, Confindustria inaugurerà i propri uffici a Washington, per imprimere ulteriore impulso alle relazioni transatlantiche e fare da ponte tra le imprese italiane e il mercato americano".

E' in questo contesto che nasce l'esposizione dei disegni di Leonardo, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto Italiano di Cultura a Washington, e insieme a Intesa Sanpaolo, Ita Airways, 24 Ore Cultura, Dolce&Gabbana, Dompé, Pirelli e Trenitalia, per "portare in America il simbolo del genio italiano: Leonardo da Vinci", che "celebra la capacità di 'saper fare' che contraddistingue le nostre imprese", incarna - viene ancora sottolineato presentando a Washington l'iniziativa - "il desiderio di fare impresa, che ha guidato il grande artista nella trasformazione delle sue più illuminate intuizioni in progetti concreti e rivoluzionari".

Le 12 tavole originali saranno per la prima volta accessibili al pubblico negli Stati Uniti raccontano l'impresa italiana attraverso una raccolta di progetti avveniristici: ricorrono temi che vanno dalla ricerca, alla meccanica, dall'ingegneria e al volo.

Per i bambini sarà allestita una mostra interattiva sviluppata da Carnegie Science Center: consentirà loro di esplorare alcuni dei progetti e delle idee del grande artista attraverso attività di costruzione, disegno e sperimentazione.

L'esposizione di Leonardo in America verrà poi anche raccontata in un docufilm, disponibile a partire dall'autunno, che ripercorrerà i momenti più significativi di tutto il viaggio.

(ANSA).