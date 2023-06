Ddl fisco: Ricciardi,emendamento su smart working passo avanti

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Con l'approvazione del mio emendamento alla delega fiscale in materia di smart working si compie un passo decisivo in avanti nell'adeguamento della nostra normativa a quella europea e internazionale. Finalmente, nella ridefinizione della fiscalità prevista dalla delega sarà tenuto conto anche del lavoro agile, una fattispecie che nei prossimi anni sarà prevalente.

Quando parliamo di smart working ci riferiamo anche allo strumento necessario per ripopolare paesi abbandonati, ridurre le dicotomie territoriali e ridefinire i rapporti tra spazio urbano e aree di margine. Dopo la pandemia la permanenza in smart working ha iniziato a decrescere anche a causa dell'infrastruttura ridotta facendo emergere il vero contenzioso relativo a questa tematica, ovvero la fiscalità. Finalmente oggi si sana un vulnus". Lo afferma Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd e componente della commissione finanze della Camera (ANSA).