Cna Toscana, da 2009 fino a -30% aziende commercio artigiano

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Dal 2009 al 2023 le attività di commercio artigiano in Toscana si sono ridotte in tutte le province, con percentuali di riduzione che si collocano tra il 15 ed il 30%. Lo afferma Cna Toscana, che ha presentato oggi a Firenze una ricerca condotta su un campione ad aziende che tengono assieme attività di commercializzazione rivolte direttamente al consumatore finale con attività di realizzazione di prodotti e servizi artigianali, originali e personalizzati rispetto alle richieste del cliente.

Cna Toscana chiede politiche pubbliche di governo delle città in credo di favorire lo sviluppo del commercio artigiano: la sfida è quella della 'nuova prossimità', che si declina su due variabili, ossia l'accessibilità (personale-digitale) e l'esperienza (tradizionale-innovativa). Alla Regione "chiediamo di creare tavoli condivisi per pianificare le strategie e per, mantenere prima e rafforzare poi, queste imprese che combinano la tradizione con l'innovazione", ha affermato Elisabetta Norfini, presidente di Cna Turismo e Commercio Toscana.

Per Leonardo Marras, assessore regionale all'economia e al turismo, "l'impegno della Regione per sostenere lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, che ha uno scambio diretto dei suoi prodotti, con consumatori e turisti, è costante. E' un comparto di grande valore per aggiungere esperienze nell'offerta turistica ed è fondamentale manutenere e consolidare il patrimonio di conoscenze e abilità da trasferire ai giovani". (ANSA).