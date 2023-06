Chiorino, al fianco delle pmi per evitare crisi di impresa

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - La Regione Piemonte mette in campo 1 milione di euro per offrire alle piccole e medie imprese del territorio la consulenza gratuita di manager esperti che le aiutino a "trovare le giuste strategie per resistere alle oscillazioni dei mercati". Lo prevede il Bando Sviluppo Impresa Piemonte, illustrato oggi a Palazzo Lascaris dall'assessora al Lavoro della Giunta Cirio Elena Chiorino, con il direttore di Finpiemonte Mario Alparone, alla sua prima uscita pubblica da quando ha avuto la nomina.

"Quasi il 30% delle 10.720 pmi del Piemonte - ha sottolineato Chiorino - è da considerare vulnerabile, e il 12% è ritenuto a rischio. Con questa misura vogliamo evitare che vadano in crisi, per salvaguardare il tessuto produttivo del nostro territorio.

Lo facciamo puntando a potenziare le loro peculiarità e aiutandole a riconoscere per tempo i campanelli di allarme.

Siamo in presenza di un mercato che cambia velocemente, dopo una pandemia e con una guerra in Europa, e nel pieno di una transizione verde e di una transizione digitale. In questa situazione vogliamo spingere la competitività delle imprese, che sono il vero motore dell'economia. Attraverso servizi specialistici forniti gratuitamente da esperti individuati dalla Regione con bando pubblico, puntiamo a valorizzarne i punti forza e a risolverne per tempo i punti di debolezza".

"Si tratta - ha spiegato Alparone - di un vero e proprio affiancamento temporaneo degli imprenditori che aderiranno al bando. Il tutoraggio del manager professionista partirà dall'analisi dello stato di salute dell'impresa, per segnalare e individuare i possibili correttivi a tutti gli aspetti che potrebbero in futuro portare verso difficoltà".

Sono escluse dal bando le imprese micro 4 quelle grandi. Le domande di adesione al bando devono essere inviate a Finpiemonte entro il 13 ottobre. Tra i soggetti attuatori figurano l'Unione Industriali di Torino, la Confindustria di Cuneo, l'Api di Torino, la Compagnia delle Opere del Piemonte, l'Ascom e la Confcommercio di Alessandria, tutti intervenuti alla conferenza stampa con i loro rappresentanti. (ANSA).