Azzi (Abi), da Fondo garanzia oltre 3,6 miliardi a Lombardia

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Nel periodo gennaio-giugno 2023, il Fondo di garanzia Pmi ha registrato in Lombardia 16.081 operazioni accolte, attivando oltre 3,6 miliardi di euro di nuovi finanziamenti. Lo ha ricordato Alessandro Azzi, presidente di Abi Lombardia, oggi a Milano, nel corso della tavola rotonda 'Alla ricerca della liquidità perduta'.

"E' fondamentale cogliere l'opportunità - ha detto Azzi - di riprendere i lavori volti a migliorare i rapporti tra banche e confidi, mettendo al centro del confronto il ruolo fondamentale del Fondo per le Pmi che è uno strumento di rilevante portata per contribuire a promuovere - ha spiegato - l'accesso al credito, sostenere il tessuto economico e produttivo, attenuare gli effetti di un eventuale incremento dei livelli di sofferenze nel corso del tempo sulla dinamica creditizia".

Il ruolo delle banche" è "sempre essenziale per veicolare la liquidità alle imprese in modo corretto e tempestivo attraverso le misure agevolative definite con provvedimenti d'urgenza. Lo abbiamo visto - ha ricordato il presidente di Abi Lombardia - per l'emergenza da Covid-19, per il caro energia e le conseguenze del conflitto russo-ucraino e ora con i danni provocati dall'alluvione nella Regione Emilia-Romagna. In questo senso, resta centrale - ha ribadito Azzi - la proficua collaborazione banche-confidi". (ANSA).