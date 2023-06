ANSA/ Confindustria in Usa con i disegni di Leonardo

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GIU - Confindustria "racconta l'anima delle imprese italiane", ha scelto la cultura "come ponte sociale", come "fondamenta" anche per la "diplomazia economica".

Ed ha scelto Leonardo Da Vinci come "il miglior ambasciatore per rappresentare l'industria italiana ed il genio italiano". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, lo sottolinea inaugurando a Washington una esposizione d'eccezione: dodici tavole originali del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. La mostra affianca e evidenzia il progetto 'Confindustria nel mondo' che procede con l'apertura di una sede a Washington dopo le recenti aperture a Kiev e Singapore.

Inaugurata, 'Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius', con la curatela del direttore della Pinacoteca Ambrosiana monsignor Alberto Rocca, alla Martin Luther King Jr Memorial Library di Washington dove sarà visitabile fino al 20 agosto, domani Confindustria inaugurerà la sede dell'associazione degli industriali a due passi dalla a Casa Bianca. E' la prima volta di una esposizione monografica negli Stati Uniti di 12 disegni autografi selezionati tra i 1.119 fogli che compongono il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, custodito in Italia presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

"Rappresentano l'industria, hanno come temi l'idraulica, la meccanica, l'ingegneria del volo. Proprio per dire come la cultura politecnica delle nostre imprese è un qualche cosa che ci viene tramandato, e come è importante guardare al futuro", dice Bonomi sottolineando che è "una grande operazione culturale per il sistema Paese per creare un ponte tra culture", è una "operazione Paese". "Sono molto felice di questo evento e di questa collaborazione con Confindustria, perché la nostra missione dal 1607 è esattamente, secondo le parole del nostro fondatore, creare ponti tra le culture", evidenzia monsignor Alberto Rocca, il direttore della Pinacoteca della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Partner dell'iniziativa Intesa Sanpaolo, Ita Airways, 24 Ore Cultura, Dolce&Gabbana, Dompé, Trenitalia e Pirelli. Per Mirja Cartia D'Asero, Ad. del gruppo 24 Ore, "nessuno meglio di Leonardo avrebbe potuto rappresentare lo spirito di questa splendida iniziativa". Per l'industriale Sergio Dompè in questo progetto "c'è l'Italia, il nostro Paese. Magari non abbiamo tanti mezzi, magari abbiamo difficoltà a raggiungere una massa critica, ma abbiamo quella magia di mettere insieme delle diversità, di trasformarle in un qualcosa di incredibilmente importante". Dopo l'apertura della sede a Washington il progetto 'Confindustria nel mondo' andrà avanti: "I nostri piani prevedono l'aperture di altre sedi: la prossima che stiamo valutando è in Sudamerica, in Brasile", preannuncia Bonomi che punta a confermare anche in futuro Leonardo Da Vinci come testimonial d'eccezione: "Credo veramente sia il miglior ambasciatore. Auspico che questa iniziativa di Washington sia l' inizio di una collaborazione: stiamo parlando con la Veneranda Ambrosiana, insieme proseguiamo in questo progetto, sempre con Leonardo, magari pensando anche altre tavole da poter esporre".

