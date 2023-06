ANSA/ Abi, le banche alzano i rendimenti, margini in calo

(di Andrea D'Ortenzio) (ANSA) - ROMA, 20 GIU - E' l'inizio della fine per gli alti margini delle banche spinti dal differenziale fra tassi sui prestiti allineati alla Bce e rendimenti sulla raccolta ancora a livelli minimi. Margini che hanno aiutato gli istituti a raggiungere utili record nel 2022 e nell'inizio del 2023 ma che ora sarà più difficile conseguire anche perch,è nel frattempo, la stretta di Francoforte inizia a "manifestare i sui effetti sull'economia italiana" e sul comparto bancario.

Nel suo rapporto mensile l'Abi risponde implicitamente alle critiche e agli appelli quasi quotidiani di chi, fra i politici e gli osservatori di mercato, chiede al comparto di adeguarsi alle nuove condizioni. E lo fa sciorinando i dati riferiti a maggio che dimostrano come questo adeguamento sia già in corso sui tassi mentre si registra uno spostamento di parte della liquidità dai conti correnti a forme di invstimenti più remunerativa: conti deposito a tempo e obbligazioni. Per questo l'associazione modifica la struttura del rapporto introducendo anche nuovi indicatori: il tasso praticato sui nuovi depositi a maggio 2023 è in aumento al 3,21% dallo 0,29% di giugno 2022 (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi Bce), con un incremento di 292 punti base. Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni a tasso fisso è in aumento al 4,44% dall'1,31% di giugno 2022. Un segnale che risparmiatori e imprese stanno spostando la liquidità verso forme più remunerative. Non a caso i depositi sono scesi del 3,7% per oltre 21 miliardi a favore appunto degli investimenti in titoli.

Considerando lo stock pregresso, il tasso sul totale dei depositi, compresi i conti correnti è 0,68% (0,32% a giugno 2022. Persino i conti correnti, che le banche non si stancano di ripetere sia un servizio e non un investimento vedono in un anno il rendimento salire da zero allo 0,32%.

La presenza dello stock appunto comporterà che le banche potranno contare ancora sui margini per un po'. Ma quello sulle nuove operazioni (calcolato come differenza tra i tassi sui nuovi prestiti e la nuova raccolta) con famiglie e società non finanziarie, a maggio 2023, risulta 155 punti base (di poco superiore ai 142 punti di giugno 2022, prima del rialzo dei tassi di interesse ufficiali).

E però la lotta della Bce contro l'inflazione e il rallentamento tedesco inizia a farsi sentire su una parte dell'economia italiana come si è visto con i dati sula produzione industriale. L'Abi segnala così un calo degli impieghi a maggio dell'1,1% dovuto al calo dei finanziamenti alle imprese. Altri settori però come il terziario e il turismo vanno bene e i consumi delle famiglie sembrano tenere. Certo i mutui scontano il rialzo dei tassi, oramai al 4,24%, un dato ch peraltro non incopora l'ultimo aumento di giugno. (ANSA).