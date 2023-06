Abi,effetti stretta Bce iniziano a manifestarsi sull'economia (2

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - In particolare, l'associazione sottolinea come a maggio, i prestiti a imprese e famiglie siano scesi dell'1,1% rispetto a un anno prima (crescevano del 3,2% a giugno 2022), mentre ad aprile 2023 avevano registrato un calo dello 0,3%, quando i prestiti alle imprese erano diminuiti dell'1,9% e quelli alle famiglie erano cresciuti dell'1,4%.

Sul fronte della raccolta, gli investimenti in titoli custoditi presso le banche sono saliti di oltre 190 miliardi tra aprile 2022 e aprile 2023, di cui 107,3 miliardi riconducibili alle famiglie, 28,8 alle imprese e il restante agli altri settori. La raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, è cresciuta rispetto ad un anno prima (+11,9%).

I soli depositi, nelle varie forme, sono scesi sempre a maggio 2023 del 3,7% rispetto a un anno prima.

Le sofferenze nette (cioè al netto di svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) ad aprile 2023 sono state 15,2 miliardi di euro, in aumento di circa 1 miliardo rispetto a dicembre 2022, e in aumento di circa 70 milioni rispetto a marzo 2023. Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi) il calo è di 73,6 miliardi. (ANSA).