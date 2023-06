Abi, a maggio si riduce la forbice dei margini delle banche

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Si riduce la forbice dello spread fra raccolta e prestiti che, dopo l'avvio dei rialzi della Bce, ha spinto fortemnte i ricavi e la redditività delle banche in questi mesi. Come si legge nel rapporto mensile Abi le banche hanno adeguato, sotto la spinta del mercato, i rendimenti dei nuovi depositi e obbligazioni verso l'alto.

In questo modo il margine (spread) sulle nuove operazioni (calcolato come differenza tra i tassi sui nuovi prestiti e la nuova raccolta) con famiglie e società non finanziarie, a maggio 2023, risulta 155 punti base (di poco superiore ai 142 punti di giugno 2022, prima del rialzo dei tassi di interesse ufficiali).

L'andamento influirà sui bilanci delle banche nel 2023 che possono comunque contare ancora sui tassi applicati allo stock della raccolta in essere (il calo dei depositi verso i prodotti finanziari più redditizi è comunque in atto) e sulle altre componenti di ricavi e utili. (ANSA).