++ Abi, banche rialzano i rendimenti sui nuovi depositi e bond +

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Le banche stanno "adeguando alle condizioni di mercato" i rendimenti sui nuovi depositi a durata prestabilita e sulle obbligazioni, con un deciso rialzo. E' quanto afferma l'Abi nel rapporto mensile dove si legge come il tasso praticato sui nuovi depositi a maggio 2023 è in aumento al 3,21% dallo 0,29% di giugno 2022 (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi Bce), con un incremento di 292 punti base. Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni a tasso fisso è in aumento al 4,44% dall'1,31% di giugno 2022. Considerando lo stock pregresso, il tasso sul totale dei depositi, compresi i conti correnti è 0,68% (0,32% a giugno 2022). (ANSA).