Sace, valore a idee dei migranti, premiate due imprese

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Sace partecipa al MygrantsDays Summer Edition 2023 e premia Gingem e Human Maple rispettivamente come miglior business idea e impresa già sul mercato. Il contest nasce con l'obiettivo di promuovere e supportare le idee di business e le imprese migranti, ed è stato realizzato a Rimini nella cornice di We Make Future, Fiera internazionale e Festival sull'Innovazione tecnologica e digitale che ha, a sua volta, riconosciuto con un award l'impegno di Sace per l'inclusione e lo sviluppo di competenze imprenditoriali nel Mezzogiorno, con il progetto Women in Export: Obiettivo Sud.

Sace è al fianco di Mygrants, la piattaforma che dal 2017 sfrutta l'adaptive microlearning per erogare a migranti percorsi di training, upskilling e assessment in diversi settori professionali per far emergere e allineare i loro background (formali, non formali e informali) al fabbisogno occupazionale italiano.

Gingem è un'alternativa naturale e sana ai più comuni drink energetici, una bevanda a base di zenzero ad alta concentrazione, con hibiscus e tamarindo per migliorare la digestione, stimolare il metabolismo e rafforzare il sistema immunitario, senza additivi o conservanti.

Human Maple è un marchio che si pone l'obiettivo di migliorare il rapporto uomo-ambiente, con un servizio per la raccolta e il riciclo dei mozziconi di sigarette, che possono rappresentare materia prima per, ad esempio, capi di abbigliamento. (ANSA).