Metalmeccanici: Cisl, aumenti in buste paga dal 1 giugno per Pmi

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Proseguono i negoziati del contratto collettivo nazionale del lavoro dei metalmeccanici in scadenza il 30 giugno 2023. Questa mattina rispetto al contratto delle piccole e medie imprese della Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata è stato sottoscritto un accordo sindacale con Fim-Cisl e Uilm per incrementare di 124,60 euro mensili (+6,6%) le buste paghe a partire dal primo giugno 2023.

"Questo è stato possibile - afferma in una nota il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano - perché nell'ultimo contratto avevamo previsto un impegno ad intervenire contrattualmente nella dinamica retributiva, in relazione alla situazione economica del settore e agli eventuali significativi scostamenti degli indici inflattivi rispetto alle previsioni in fase di stesura del Ccnl". "Abbiamo ottenuto un ottimo risultato se pensiamo che meno di un mese abbiamo presentato le richieste normative ed economiche per rinnovare il contratto".

"Per difendere il potere d'acquisto dei salari ci eravamo posti questo obiettivo - conclude la nota - e l'abbiamo ottenuto senza dover attendere la conclusione dei negoziati che proseguiranno dal 14 di settembre 2023". (ANSA).