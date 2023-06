'In Russia 9mila nuovi beneficiari di pensioni di reversibilità'

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Nel 2022 le persone che prendono la pensione di reversibilità in Russia perché un loro parente è morto in guerra sono 9 mila in più dell'anno precedente. Lo rivela il media indipendente russo IStories che, nella sua indagine, si è basato sui numeri forniti dal ministero della Difesa di Mosca relativi ai pensionati di diverse categorie nell'ultimo anno.

Pur essendo un numero già in crescita negli ultimi 8 anni, secondo i calcoli del media investigativo, ora ci sono molte più persone che prendono la pensione di reversibilità per questa ragione: nel 2021, ad esempio, il numero di beneficiari è aumentato di meno di un punto percentuale rispetto all'anno precedente, quindi di sole 300 persone, mentre nel 2022 è cresciuto di oltre 9 mila persone e quasi tutti sono parenti di soldati russi morti nella guerra in Ucraina.

Il prezzo più alto sarebbe stato pagato dalla Repubblica di Tuva, dove la crescita è stata di cinque volte tanto rispetto all'anno precedente, ma dal 2021 ben sette regioni hanno aumentato di oltre il 50% i beneficiari della pensione di reversibilità per questa ragione.

Il numero di chi prende la pensione di reversibilità, comunque, sottostima il quello reale dei morti dal momento che queste statistiche includono solo i dati di chi è stato in grado di superare tutte le procedure burocratiche e di richiedere una pensione, e non considerano che non tutti i militari uccisi avevano familiari a carico.

Tuttavia resta un dato significativo, dal momento che l'ultimo bilancio delle vittime pubblicato dalla Russia risale allo scorso settembre e conta 5.937 morti. Le ricerche fatte da MediaZona e Bbc Russia sui dati opensource, invece, parlano di oltre 25.000 militari russi uccisi in Ucraina. Circa un nono rispetto agli oltre 220 mila dichiarati dagli ucraini. (ANSA).