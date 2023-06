Guido Brusco è il nuovo presidente di Confindustria Energia

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il consiglio generale di Confindustria Energia, riunitosi oggi, a Roma, ha eletto Guido Brusco nuovo presidente di Confindustria Energia per il quadriennio 2023-2027.

Direttore Generale Natural Resources di Eni dal 2022, Brusco subentra a Giuseppe Ricci che resterà al vertice della Federazione fino al 7 luglio, quando il neo eletto si insedierà in occasione della prima Conferenza annuale di Confindustria Energia. Brusco, nato a Maratea e laureato in Ingegneria Meccanica all'Università 'La Sapienza' di Roma, in Eni dal 1997, ha lavorato in Italia e all'estero nel settore dell'Energia rivestendo posizioni di complessità crescente.

Il consiglio generale ha ringraziato il presidente uscente Ricci per il lavoro svolto in questi anni e formulato gli auguri per un proficuo lavoro al neo eletto Brusco. (ANSA).