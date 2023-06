Dl Inps: Schifoni (FdI), nuovo accesso a professione forense

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Cambia l'esame di abilitazione alla professione forense. Con un emendamento presentato, riformulato dal governo e votato da Fratelli d'Italia insieme agli alleati, l'accesso alla professione supera il modello pandemico proponendo un nuovo schema: prova scritta e prova orale in tre fasi. Un nuovo modello che incontra le richieste e le istanze dell'avvocatura. Esprimo dunque grande soddisfazione per questo passo verso un nuovo assetto e rilancio della professione che i giovani avvocati attendevano da anni e che ormai era indifferibile". Lo dichiara Marta Schifone, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Lavoro alla Camera, che ha sottoscritto l'emendamento, con Ylenja Lucaselli, capogruppo in Commissione Bilancio di Fdi e Alessandro Urzì, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali di Fdi. (ANSA).