Dl Inps: Pd, ottenuta norma per stabilizzazione precari sanità

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Finalmente è stato approvato l'emendamento che permette di stabilizzare centinaia di lavoratori e lavoratrici precari impegnati presso gli Irccs e Izs. Un risultato importante e frutto di un lavoro parlamentare corale, portato avanti con determinazione dal gruppo del Pd e soprattutto dalla lotta dei precari coinvolti". Lo hanno dichiarato Ubaldo Pagano e Marco Furfaro, firmatari dell'emendamento approvato e rispettivamente capigruppo Pd in commissione Bilancio e Affari sociali.

"Viene finalmente affrontato il tema di una particolare categoria di lavoratori della sanità pubblica da decenni condannati a una condizione di precarietà - hanno aggiunto -.

Una categoria che comprende biologi, chimici, fisici, farmacisti, statistici, ingegneri, data manager, grant officer, infermieri, tecnici e tanti altri lavoratori che non hanno avuto diritto a contributi pensionistici, ferie, congedi parentali, maternità, Tfr".

"Era stato approvato in aula un nostro ordine del giorno che impegnava il governo al raggiungimento di questo obiettivo ed ora abbiamo ottenuto la concretizzazione di questa misura - hanno concluso i due capigruppo -. Un risultato importante per tante persone che meritano di essere stabilizzate". (ANSA).