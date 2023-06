Dl Inps: ok alle norme per la parità di genere negli appalti

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Grazie ad Azione e Italia Viva vengono ripristinate le premialità per le imprese che posseggono la certificazione per la parità di genere, un'importante misura introdotta dal governo Draghi per promuovere l'occupazione femminile e ridurre i divari di genere, purtroppo sparita nel nuovo codice degli appalti varato dal governo Meloni". Lo dichiarano Mara Carfagna ed Elena Bonetti, rispettivamente presidente di Azione e deputata di Italia Viva.

"In commissioni Affari Costituzionali e Bilancio riunite, alla Camera - spiegano - è stato approvato un nostro emendamento al decreto Omnibus che reintroduce per le imprese in possesso della certificazione le premialità di punteggio nella valutazione dei bandi pubblici cancellate dal governo Meloni nel nuovo codice degli appalti. Si era trattato di decisione incomprensibile, a danno di uno strumento innovativo, che rende vantaggioso investire nelle competenze femminili, tanto che si erano sollevate le proteste non solo di associazioni femminili e parti politiche, ma anche delle stesse imprese. Il governo ne ha preso atto e ha fatto retromarcia, sia pure in modo parziale. Il nostro emendamento prevedeva infatti anche la diminuzione delle garanzie previste per la partecipazione alle procedure di gara da parte di aziende certificate, ma questa seconda parte non è stata accolta. Bene quindi che abbiano cambiato idea rispetto all'errore che avevano commesso eliminando le premialità - concludono Carfagna e Bonetti - peccato però che non abbiano avuto lo stesso coraggio e visione del governo Draghi ripristinando solo una parte di quanto avevamo introdotto".

