Dl Inps: Lucaselli (Fdi),slitta versamento su dispositivi medici

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Il governo Meloni non ha dimenticato le aziende che si ritrovano oggi con i problemi causati da una assurda normativa introdotta nel 2015. Grazie al lavoro di Fratelli d'Italia e di tutta la maggioranza è stato approvato un emendamento al decreto Enti pubblici, dalle commissioni riunite Bilancio e Affari costituzionali della Camera, in base al quale sarà possibile far slittare dal 30 giugno al 31 luglio i versamenti delle somme dovute per il payback a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici e sarà inoltre possibile rivedere la gestione della spesa dei dispositivi medici entro il 2026 che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli, capogruppo per Fdi in commissione Bilancio a Montecitorio.

"Alle polemiche di un'opposizione strumentale che fino a ieri era forza di governo, preferiamo l'impegno concreto finalizzato a risolvere i problemi che altri hanno causato", conclude.

