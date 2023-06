Dl Inps: Lega,priorità giovani per fondo garanzia prima casa

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Grazie a un emendamento approvato al Dl amministrazione enti pubblici e proposto dalla Lega interveniamo sulla norma che individua le categorie che hanno priorità per l'accesso ai benefici del Fondo di garanzia per la prima casa, con una proroga per le domande presentate, che passa dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori o giovani sotto i 36 anni che hanno un rapporto di lavoro atipico: sono questi i soggetti, con ISEE non superiore a 30 mila euro che avranno priorità per l'accesso alle risorse, la cui misura massima concedibile dal Fondo passa dal 50 all'80% della quota capitale.

Ancora una volta, una prova di attenzione verso i giovani, a tutela di un diritto fondamentale. Avanti così". Lo dichiarano i deputati della Lega Silvana Comaroli, Andrea Barabotti, Simona Bordonali, Rebecca Frassini, Igor Iezzi, Nicola Ottaviani, Laura Ravetto, Alberto Stefani e Edoardo Ziello. (ANSA).