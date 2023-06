Dl Inps: Lega, stabilizzati i precari degli Ircss

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Grazie a un emendamento approvato al Ddl amministrazione enti pubblici, dopo 5 anni si stabilizzano i precari Ircss. Una vittoria fortemente voluta, che è andata a colmare una storica lacuna della sinistra. Gli Istituti di ricovero a carattere scientifico rappresentano un'eccellenza italiana che va tutelata e preservata. Ricerca, prevenzione, diagnosi e cura delle patologie, anche le più rare, sono essenziali per il nostro sistema sanitario. L'assistenza che offrono è altamente specializzata e non possiamo in alcun modo farne a meno. La loro attività è fondamentale e non può essere precaria. La salute prima di tutto".

Così i deputati della Lega in commissione Affari costituzionali e Bilancio Silvana Comaroli, Andrea Barabotti, Vanessa Cattoi, Rebecca Frassini, Arianna Lazzarini, Simona Loizzo, Simonetta Matone, Nicola Ottaviani, Massimiliano Panizzut. (ANSA).