Confindustria Novara Vercelli Valsesia, +21 associate in un anno

(ANSA) - NOVARA, 19 GIU - Si è svolta oggi, ospitata dalla Ponti spa a Ghemme in provincia di Novara, l'assemblea generale di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv).

L'associazione, secondo i dati forniti, è in piena espansione, infatti ha 722 aziende associate, con 47.273 dipendenti (+21 nuove adesioni, con 408 dipendenti, rispetto al giugno 2022), di cui l'80% manifatturiere e il 95% con meno di 250 dipendenti.

Dopo il saluto del presidente dell'azienda ospitante, Cesare Ponti, è intervenuto l presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia Gianni Filippa. Nell'analizzare la situazione produttiva ha spiegato come "il bellissimo territorio è anche fortunato. Abbiamo imprenditori che continuano a investire, abbiamo competenze che altri Paesi ci invidiano, abbiamo una grande capacità di fare e fare bene. Non posso citare tutte le aziende che stanno investendo; vi cito solo come esempio un'eccellenza del nostro territorio: una multinazionale, la Memc, che ha deciso di potenziare a Novara la produzione di wafer di silicio, con un investimento di oltre 400 milioni di euro, deciso lo scorso anno e già in realizzazione". (ANSA).