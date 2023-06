Confindustria Novara, su alcune infrastrutture 'ancora fermi'

(ANSA) - NOVARA, 19 GIU - Non solo Pedemontana e tangenziale di Romagnano Sesia. All'assemblea di Confindustria Novara Vercelli e Valsesia, il presidente Gianni Filippa ha parlato anche di altre infrastrutture necessarie per la viabilità e lo sviluppo. "In altre aree importanti - ha detto - siamo ancora fermi: statale 527, ponte sul Ticino. Auspichiamo che sulla superstrada Vercelli-Novara si rispetti il cronoprogramma che prevede la conclusione della fase progettuale e autorizzativa a metà 2024 e la realizzazione entro il 2029, con il completamento della tangenziale di Novara". (ANSA).