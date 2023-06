Confindustria Emilia lancia Academy sulle professioni del futuro

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GIU - Una 'Academy' dedicata a sostenibilità, innovazione e euro-progettazione per investire sulla formazione delle professioni del futuro. A lanciarla è Confindustria Emilia Area Centro. L'Iniziativa che coniuga formazione, testimonianze aziendali e lavoro sul campo, si propone di formare 8 ragazzi e ragazze neo-laureati che accederanno a oltre 1.200 ore di formazione pagata, in aula e sul campo, oltre a un intenso programma di attività nelle imprese associate. Previsto per loro, inoltre, un contratto a tempo determinato di 10 mesi.

Per essere selezionati gli studenti interessanti dovranno inviare il proprio curriculum vitae e sostenere un colloquio conoscitivo. A quelli che entreranno a far parte del progetto - viene spiegato da Confindustria Emilia Area Centro - sarà offerto un contratto a tempo determinato di 10 mesi, per 4 giorni settimanali, durante i quali fruiranno di oltre 1.200 ore di esperienze formative: 460 in aula, 150 di attività con le imprese e 600 di lavoro sul campo.

In particolare durante questo periodo di formazione, i ragazzi e le ragazze avranno modo di imparare a padroneggiare il modello Esg in relazione agli obiettivi del Green Deal Europeo 2030-2050, ad implementare una strategia di sostenibilità in azienda al fine di redigere un bilancio di sostenibilità e a conoscere le nuove direttive Europee per le imprese.

Impareranno, infine, anche come funziona il programma quadro dell'Unione Europea per l'innovazione (Horizon Europe), a conoscere i principali strumenti di finanziamento europei per le imprese, a validare, valutare e rendicontare un progetto europeo per l'innovazione. (ANSA).