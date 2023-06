Confesercenti, percorso riforme sia più possibile condiviso

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Confesercenti auspica che i cambiamenti costituzionali avvengano "all'interno di un percorso quanto più condiviso possibile, che possa trovare l'appoggio di un'ampia maggioranza parlamentare e ancor più di un ampio consenso nel Paese".

Così l'associazione in merito alla convocazione questa mattina della ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati.

"Le riforme istituzionali devono essere finalizzate a promuovere la stabilità nel tempo dell'indirizzo politico-legislativo, funzionale ad assicurare la certezza del diritto per tutti gli operatori del mercato. Condivisibile l'approccio integrato alle riforme istituzionali e alla semplificazione normativa, poiché hanno l'obiettivo comune di garantire il pieno ed efficace svolgimento dei diritti di cittadini e imprese", scrive Confesercenti sottolineando che sarebbe auspicabile che: " i nuovi progetti di riforma prendessero il via da un'accurata ricognizione di cosa ha funzionato, e cosa invece non ha risposto alle aspettative, nei precedenti interventi di modifica degli assetti costituzionali".

L'associazione indica che un Cnel con più forza potrebbe ben supportare l'azione parlamentare diventando sede riconosciuta per le materie del lavoro, la certificazione dei contratti e per la definizione dei criteri per la rappresentatività e ricorda che in linea generale, le riforme istituzionali dovranno essere improntate anche a un principio di riconoscimento e valorizzazione del ruolo svolto dalle pmi. Per Confesercenti però la decentralizzazione delle competenze in materia di turismo introdotta, con la riforma del Titolo V, con l'obiettivo di favorire uno sviluppo turistico più adatto alle specificità di ciascuna regione e per consentire un coinvolgimento diretto delle autorità locali nelle decisioni, ha evidenziato non poche criticità. e ritiene doverosa una riflessione sulla possibilità di riportare il turismo alla sola competenza dello Stato.

