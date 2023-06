Confartigianato incontra Casellati, sì a riforme per equilibrio

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Auspico che le riforme istituzionali garantiscano stabilità di governo, condizione indispensabile per consentire alle imprese di programmare i propri investimenti, e un corretto equilibrio tra poteri legislativo ed esecutivo, ristabilendo una nuova centralità del Parlamento". Lo ha sottolineato il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, durante l'incontro, svoltosi oggi con il ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Alberti Casellati, sull'introduzione del premierato.

Nell'ambito delle riforme sulle quali il governo sta lavorando, il presidente Granelli ha segnalato anche il superamento del bicameralismo perfetto, individuando una delle Camere come luogo di compensazione tra lo Stato e le Regioni.

Il presidente di Confartigianato ha poi indicato nell'autonomia differenziata l'occasione per una riforma che migliori efficienza e qualità dei servizi pubblici a livello locale, all'insegna della responsabilizzazione della governance regionale e all'interno di politiche nazionali orientate alla crescita e alla competitività del sistema produttivo e ispirate al valore della solidarietà tra i territori. (ANSA).