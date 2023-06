Tessile, oltre 200 a Prato per evento selezione e formazione

(ANSA) - PRATO, 18 GIU - È una filiera tessile in ottimo stato di salute, con gli avviamenti d'azienda che nel 2022 sono cresciuti del 14% superando i livelli pre-pandemia e con il 36% dei contratti a tempo indeterminato, quella che emerge dalla giornata "Opportunità di formazione e lavoro nel settore moda-tessile" organizzata nei giorni scorsi presso l'Istituto Buzzi di Prato dall'Agenzia regionale per l'impiego (Arti).

I dati, spiega una nota, sono forniti dal settore servizi per il lavoro di Firenze e Prato. Le fasce di età che si affacciano al mondo tessile sono indicative della sua attrattività: più del 30% del totale delle assunzioni effettuate nel 2022 riguardano under 30. Questo conferma la capacità, da parte del settore, di assorbire manodopera e creare opportunità per un impiego stabile. Il dato del 36% di assunzioni con contratti a tempo indeterminato sale al 46% se si considera che i contratti di apprendistato si attestano al 10% del totale. "In questa legislatura ci siamo dati un obiettivo principale e un metodo di lavoro - sottolinea Alessandra Nardini, assessore regionale alla formazione e al lavoro -, legare ancora di più formazione e politiche attive del lavoro per promuovere buona occupazione e superare il mismatch, il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, attraverso la concertazione con le parti sociali ed i soggetti che fanno parte della Commissione regionale permanente tripartita, tornando a coinvolgere in questo confronto anche i territori a livello provinciale". Nel pomeriggio si è svolto il "Recruitment Day" a cura del Centro per l'impiego di Prato: i colloqui di selezione del personale si sono tenuti con la partecipazione diretta di cinque aziende del distretto tessile di Prato. Tra mattina e pomeriggio è stato registrato il tutto esaurito con la presenza di 200 persone che hanno partecipato all'evento. (ANSA).