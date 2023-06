Ex Ilva: Sbarra, 'bene la proroga della cigs, ora il rilancio'

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Importante e apprezzabile la scelta del governo di prorogare la cassa integrazione straordinaria/deroga per le aziende sopra i mille addetti, tra cui i 2.500 lavoratori dell'ex Ilva di Taranto". Lo dichiara in una nota il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.

"Una misura d'emergenza auspicata con forza dalla Cisl per mettere in sicurezza i redditi dei lavoratori e delle loro famiglie che dal 19 giugno rischiavano di rimanere senza prestazioni di sostegno al reddito. Ma alla giusta protezione, in particolare per lo stabilimento pugliese, va ora subito affiancata - continua Sbarra - una strategia industriale solida, che punti al rilancio produttivo e occupazionale, all'ammodernamento degli impianti per una piena riqualificazione ambientale. C'è da realizzare un piano di investimenti colpevolmente frenato dall'azienda, senza alcuna giustificazione nelle condizioni di mercato". Per il leader della Cisl, "la 'cura dell'acciaio' è indispensabile per la ripartenza nazionale, tanto più in una questa nuova epoca in cui le catene di fornitura globali delle materie prime si riorganizzano. Il governo eserciti le sue prerogative assicurando l'incremento della quota azionaria di Invitalia per imprimere alla siderurgia italiana la svolta che merita nel solco della sostenibilità ambientale, del riscatto occupazionale ed economico del Paese".

(ANSA).