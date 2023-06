Consulenti, 'molti vantaggi dal lavoro in somministrazione'

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il lavoro in somministrazione (in base al quale l'impresa può richiedere la prestazione di uno, o più lavoratori ad agenzie autorizzate) può essere la 'carta vincente' per entrare nel mondo del lavoro: ne è convinta oltre la metà (il 52,9%) di un campione rappresentativo di consulenti del lavoro, intervistati nell'ambito dell'indagine realizzata in collaborazione con Inplace, un'agenzia per l'occupazione totalmente digitale. Secondo i dati Inps, si legge nella ricerca dei professionisti, "dal 2014 al 2021 questa formula contrattuale ha conosciuto un aumento degli occupati pari al 75,1%, nonché un incremento della quota di lavoro stabile, a tempo indeterminato, della durata degli incarichi e dei compensi dei lavoratori". E, si evidenzia, "tra i principali vantaggi di questo istituto vi è la possibilità di testare nuova forza lavoro: a indicare questa risposta, infatti, è il 62,6% degli interpellati". Tuttavia, si precisa, "a ricorrere al lavoro in somministrazione sono soprattutto le aziende medio-grandi, mentre il suo livello di diffusione nelle Pmi è basso (65%) specialmente a causa del costo elevato (68,1%) e della diffidenza culturale verso questo strumento". (ANSA).