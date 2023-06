Confesercenti, 'detassare gli aumenti per spingere i consumi'

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "L'effetto quattordicesima potrebbe dare un'accelerazione importante dopo una primavera 'fredda' per i consumi, a causa della corsa dei prezzi e dell'aumento del peso delle spese obbligate sui budget familiari. Si conferma dunque la necessità di salvaguardare il potere d'acquisto degli italiani: noi proponiamo di agire attraverso la leva fiscale, detassando gli aumenti retributivi previsti dai rinnovi dei contratti nazionali". Lo afferma Confesercenti, commentando l'indagine sulle quattordicesime condotta con Ipsos. Ci sono milioni di lavoratori in Italia che attendono il rinnovo del contratto, evidenzia l'associazione, e "un intervento di questo tipo velocizzerebbe la contrattazione e sbloccherebbe risorse per le famiglie: secondo le nostre stime, porterebbe per il solo 2023 a una spesa per consumi aggiuntiva di 2,8 miliardi".

