Cgia, in Vda l'inflazione pesa meno sulle famiglie

(ANSA) - AOSTA, 17 GIU - La Valle d'Aosta è tra le regioni italiane dove i risparmi delle famiglie, in rapporto alla popolazione, sono calati meno tra il marzo 2022 e il marzo 2023.

La variazione è stata infatti del -0,5%, a fronte di una media italiana del -2,2% e del -3,8% nel Nord-ovest. Numeri che pongo la regione alpina al 16/o posto della graduatoria stilata dall'Ufficio studi Cgia su dati Banca d'Italia. In valori assoluti, in Valle d'Aosta la diminuzione è stata di 14 milioni di euro: da 2 miliardi 822 milioni a 2 miliardi 808 milioni.

Piemonte (-4,7%), Emilia-Romagna (-3,9%), Liguria e Lombardia (-3,5%) sono le regioni che fanno registrare i risultati peggiori. Sardegna (+1,6%), Basilicata (+0,5%) e Molise (+0,3%) hanno invece i dati migliori, gli unici in crescita.

L'approfondimento dell'Ufficio studi Cgia - Associazione artigiani e piccole imprese Mestre segnala che il ritorno dell'inflazione ha avuto come conseguenza anche un'Italia "con banche più ricche e famiglie più povere. Nel 2022, infatti, gli istituti di credito hanno totalizzato, al netto delle imposte, 21,8 miliardi di euro di utili, praticamente 8 miliardi in più rispetto al 2021 (+58%)". I depositi delle famiglie invece sono calati di 25,2 miliardi. (ANSA).