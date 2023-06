Bcc Lombarde, raccolta 2022 a 36 miliardi, impieghi per 25 (2)

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Le 27 BCC della Lombardia hanno 205 mila soci, 5.400 dipendenti, 736 sportelli e oltre un milione di clienti, sono presenti in 523 comuni, in 136 dei quali come unico istituto di credito.

Le masse intermediate sono cresciute nel 2022 dell'1,3% e gli impieghi deĺl'1,7% su base d'anno (contro il +1,3% dell'industria bancaria complessiva); in crescita del 3% anche gli impieghi vivi (per un totale di 24,6 miliardi di euro), rispetto al +1,7% registrato dall'industria bancaria su base d'anno. Quelli erogati alle famiglie, si legge in una nota, superano i 9 miliardi di euro (+5,5%) e supera i 15 miliardi di euro il sostegno al settore produttivo lombardo, il 24% dei quali destinati a micro e piccole imprese del territorio.

I dati sono serata presentati all'assemblea annuale della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, tenutasi a Varese presso il Centro Congressi Ville Ponti, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Guido Guidesi, assessore Sviluppo Economico Regione Lombardia; Giovanni Rallo, direttore generale Finlombarda; Davide Galimberti, sindaco di Varese; Massimo Minelli, presidente Confcooperative Lombardia. (ANSA).